Fenerbahçe Doğuş Trabzonspor'u 112-83 mağlup etti

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 21. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 15. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Guduric'in sayılarıyla 7. dakikayı 21-14 üstün geçti. Wanamaker ve Vesely'in pota altından kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 31-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Sinan Güler'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 13. dakikada çift haneli farka ulaştı: 40-28. Ozan Anton Odabaşı'nın sportmenlik dışı faulü sonrası 19. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 57-44 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Doğuş karşısında Bora Hun Paçun'un pota altından, Eldridge'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla Trabzonspor, 27. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 69-63. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 80-67 üstün girdi.

Son çeyreğe boyalı alandan bulduğu sayılarla 11-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 30 sayıya kadar çıkardı: 101-71. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen Fenebahçe Doğuş, sahadan 112-83 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli oyuncular Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Ali Muhammed, sarı-lacivertli formayla Türkiye Ligi'nde 100. maçını oynadı.