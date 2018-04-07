Fenerbahçe Doğuş Trabzonspor'u 112-83 mağlup etti – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    'u mağlup etti

    Fenerbahçe Doğuş Trabzonspor'u 112-83 mağlup etti

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği 'u yendi.

    Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 21. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 15. yenilgisini aldı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada , Guduric'in sayılarıyla 7. dakikayı 21-14 üstün geçti. Wanamaker ve Vesely'in pota altından kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 31-24 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe 'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 13. dakikada çift haneli farka ulaştı: 40-28. Ozan Anton Odabaşı'nın sportmenlik dışı faulü sonrası 19. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 57-44 üstün gitti.

    İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Doğuş karşısında Bora Hun Paçun'un pota altından, Eldridge'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla , 27. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 69-63. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 80-67 üstün girdi.

    Son çeyreğe boyalı alandan bulduğu sayılarla 11-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 30 sayıya kadar çıkardı: 101-71. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen Fenebahçe Doğuş, sahadan galip ayrıldı.

    Sarı-lacivertli oyuncular kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

    Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Ali Muhammed, sarı-lacivertli formayla Ligi'nde 100. maçını oynadı.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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