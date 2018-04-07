Eskişehir Basket'in Play-Off inadı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72 mağlup etti.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk periyodu 21-18, Eskişehir Basket önde bitirdi.
Aynı çekişmeye sahip olan ikinci periyotta ise takımlar soyunma odasına 41-4'lik eşitlikle gitti.
3'üncü periyotu ise Demir İnşaat Büyükçekmece 58-55 önde tamamladı.
Son periyotta oyunun üstünlüğünü eline geçiren Eskişehir Basket, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72 yendi.
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Ziya Özorhon (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Aytuğ Ekti (xx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) , Yunus Emre Sonsırma (xx), Ayres (xxx) 13, Baron (xxx) 20, Duncan (xxx) 14, Buğrahan Tuncer (xxx) 17, Caner Erdeniz (xx), Marsall (xx), Kravtsov (xxx) 9, Doğan Şenli (xxx) 3
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxx) 21, Oğulcan Baykan (xx), Kairys (xxx) 10, Simpson (xxx) 10, Burak Can (xx), Walker (xxx) 14, İlkan Kahraman (xx) 3, Stojanovski (xxx) 14, Robinson (xx), Merthan Mutlu (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 21- 18
İLK YARI: 41 - 41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 58
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:14
-
"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
-
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
-
İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
Eskişehir Basket'in Play-Off inadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.