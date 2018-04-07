Daçka zor da olsa kazandı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-77 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-77 yendi. Daçka bu sonuçla 15'inci galibiyetini alırken, konuk ekip ise 14'üncü kez parkeden boynu bükük ayrıldı.
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu
DARÜŞŞAFAKA: Kartal Özmızrak 5, Wilbekin 22, Sant-Roos 8, Johnson 16, Eric 10, Kidd, Furkan Aldemir 5, Cummings 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Muhammed Baygül 5, Okben Ulubay 5
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 5, Toolson 15, Uğur Dokuyan 10, Buva 17, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 10, Buckner 18, Mert Çevik
1'İNCİ PERİYOT: 14-24
İLK YARI: 37-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
-
Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
-
Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
-
Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Daçka zor da olsa kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.