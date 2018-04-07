Daçka zor da olsa kazandı! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Daçka zor da olsa kazandı!

    Daçka zor da olsa kazandı!

    24'üncü hafta mücadelesinde kendi sahasında 'u 79-77 yendi.

    24'üncü hafta mücadelesinde kendi sahasında 'u 79-77 yendi. Daçka bu sonuçla 15'inci galibiyetini alırken, konuk ekip ise 14'üncü kez parkeden boynu bükük ayrıldı.

    SALON:
    HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu
    DARÜŞŞAFAKA: 5, Wilbekin 22, Sant-Roos 8, Johnson 16, Eric 10, Kidd, 5, Cummings 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Muhammed Baygül 5, Okben Ulubay 5
    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 5, Toolson 15, Uğur Dokuyan 10, Buva 17, 2, Klobucar 10, Buckner 18, Mert Çevik
    1'İNCİ PERİYOT: 14-24
    İLK YARI: 37-43
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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