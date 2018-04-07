Banvit rahat kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24'üncü hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Basket ile Kara Ali Acar'da karşılaşan Banvit, zorlu geçen karşılaşmadan son çeyrekteki hızlı ve fırsatçı oyunuyla 75-66 galip gelerek ayrıldı. Banvit ligdeki 15'inci galibiyetini alırken Sakarya Büyükşehir Basket ise 11'inci mağlubiyetini aldı.

İlk 5 dakika Sakarya ekibinin 7-9'luk üstünlüğü ile geçerken, Caloiaro ve Rıdvan ile sayılar üreten Banvit, hücumda ayakta kaldı. Konuk ekipte ise ilk çeyrekte Boothe etkili olurken, bu periyot 17-17'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrek Banvit'te Şehmuz'un basketiyle başlarken, konuk ekip Banvit'in üst üste hücumlarından boş dönmesini değerlendirdi. Devrenin bitimine 4.13 dakika kala konuk ekip skoru 23-29 lehine çekerken, Banvit de mola aldı. Moladan Thomas'ın 3 sayılık basketiyle dönen ev sahibi ekip, Vidmar'ın da skora katkısıyla 34-33 öne geçti. Son bölümde her ekibinde sert savunması görülürken Banvit devreye bu skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta üstünlük sürekli olarak el değiştirirken, çeyreğin bitimine 4.22 dakika kala Banvit'ten Vidmar, smaç basketi esnasında yere düşerek sakatlandı ve kenara alındı. Sakarya ekibi, daha sonra Boothe, Harris ve Lopez ile üst üste skorlar bulurken, Banvit de rakibine Caloiaro ve Kulig'in basketleriyle cevap verdi. Kader periyoduna ise konuk ekip 53-54 üstün başladı.

Final periyodunun ilk dakikasında Rautins'in elinden 3 sayı isabeti bulan Banvit maçta yeniden öne geçti. Giderek hızlı oynanmaya başlayan karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Taylor'ın basketiyle skor bir kez daha eşitlendi: 60-60. Daha sonra maçın 35'inci dakikasında oyunda ritmini bulan Banvit, önce Rıdvan ardından Caloiaro ile üst üste basketler buldu. Daha sonrasında Rautins'in de skora katkısıyla Banvit 10-0'lık seri yakaladı ve maçın son 2.16 dakikası Banvit'in 70-60'lık skor üstünlüğü ile geçildi. Son 30 saniyede Vidmar'ın smaç basketiyle iyice rahatlayan Banvit, geride kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve maçtan 75-66 galip ayrıldı.



SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (x), Kaan Büyükçil (x), Halil Baldemir (x)

BANVİT: Thomas 10 (xxx), Şehmus 2 (xx), Kulig 6 (xxx), Vidmar 9 (xxx), Rautins 7 (xxx), Rıdvan 6 (xxx), Taylor 13 (xxx), Caloiaro22 (xxx)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Lopez 11 (xxx), Jones 7 (xxx), Jankovic 11 (xxx), Doğukan (?), Mehmet (?), Can 6 (xx), Fall 11 (xxx), Harris 10 (xxx), Boothe 10 (xxx)

1. PERİYOT: 17-17

DEVRE: 34-33

3. PERİYOT: 53-54

5 FAUL: Boothe (Sakarya Büyükşehir Basketbol) (Dk. 36.01)