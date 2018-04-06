ULEB Kupası'nda sezonun MVP'si Wilbekin! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ULEB Kupası'nda sezonun 'si Wilbekin!

    ULEB Kupası'nda sezonun <a href="/index/mvp?id=31cc0643-d856-4619-94b4-50782ea03e84" class="" rel="tag">MVP</a>'si Wilbekin!

    ULEB 'nda 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu (), 'dan ABD'li basketbolcu Scottie Wilbekin oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, finalde temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak 'nın başarısında önemli rol oynayan Wilbekin'in 2017-2018 sezonunun 'si seçildiği bildirildi.

    Ayrıca normal sezon ile yarı finallerin 'si seçilen 25 yaşındaki basketbolcu, sayı krallığında zirvede bulunduğu turnuvada en iyi ilk 5'e de girmişti.

    Bu sezon kupada 16 maça çıkan Wilbekin, 18,9 sayı, 5,1 asist, 2,6 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamaları yakaladı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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