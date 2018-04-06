ULEB Kupası'nda sezonun MVP'si Wilbekin!
ULEB Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Darüşşafaka'dan ABD'li basketbolcu Scottie Wilbekin oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, finalde Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak Darüşşafaka'nın başarısında önemli rol oynayan Wilbekin'in 2017-2018 sezonunun MVP'si seçildiği bildirildi.
Ayrıca normal sezon ile yarı finallerin MVP'si seçilen 25 yaşındaki basketbolcu, sayı krallığında zirvede bulunduğu turnuvada en iyi ilk 5'e de girmişti.
Bu sezon kupada 16 maça çıkan Wilbekin, 18,9 sayı, 5,1 asist, 2,6 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamaları yakaladı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:07
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
UĞUR GÜNYÜZ Eğer verdiğiniz örnek kötü bir davranış ise, BJK farklı olmalıydı.. Artık emenike örneği düşmüştür..
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
burak fikret orman tam bir orman kaçkınısın ne dediğini bilmiyon
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Kafada bitirdi
Toplam 7
Yorum
fatih aykut kocaman klasiği işte en iyi adamları bitirmek
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