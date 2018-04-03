Karşıyaka Final Four peşinde – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Karşıyaka peşinde

    Karşıyaka Final Four peşinde

    Şampiyonlar Ligi rövanş maçında , yarın 'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.

    Palacio de los Deportes'teki maç saat 21.30'da başlayacak. 'da ilk maçta rakip oyunculardan Rojas'ın sert faulüyle sakatlanan Berk, rövanşta forma giyemeyecek. Ev sahibi olduğu olaylı ilk maçı 79-65 kaybeden temsilicimiz, son 4 takım arasına kalmak için rakibini deplasmanda en az 15 sayı farkla yenmek zorunda.

    Murcia'yı bu sezon gruplarda deplasmanda 96-91 yenen Karşıyaka, 'a kalan ekibin belli olacağı rövanşa zoru başarmak için çıkacak. Serinin ilk sınavı sonrası 'dan 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin Euro ceza alan Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon da oynayıp Final Four'un kapısından dönmüştü.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:25
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