Karşıyaka Final Four peşinde
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, yarın İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.
Palacio de los Deportes'teki maç saat 21.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka'da ilk maçta rakip oyunculardan Rojas'ın sert faulüyle sakatlanan Berk, rövanşta forma giyemeyecek. Ev sahibi olduğu olaylı ilk maçı 79-65 kaybeden temsilicimiz, son 4 takım arasına kalmak için rakibini deplasmanda en az 15 sayı farkla yenmek zorunda.
Murcia'yı bu sezon gruplarda deplasmanda 96-91 yenen Karşıyaka, Final Four'a kalan ekibin belli olacağı rövanşa zoru başarmak için çıkacak. Serinin ilk sınavı sonrası FIBA'dan 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin Euro ceza alan Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon da çeyrek final oynayıp Final Four'un kapısından dönmüştü.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:25
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Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!
Toplam 2
Yorum
DA OLMALI. SABIR SABIR (HER ŞEYİN İLACI) İNŞALLAAAAAH SEVGİLİ GOMİS İNŞALLAH. BELKİDE SENİ ALLAH KONUŞTURUYORDUR. TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK OLSUN. BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞMA FEDAKALIĞINIZ
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U-11’lerde şampiyon
Toplam 1
Yorum
kaya zaten alt liglerde hep şampiyonluk falan geliyor yukarıya çıktıkça hep hayal kırıklığı
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
TIN OLSUN SELÇUK KAPTAN SENİ SEVİYORUZ KAPTAN. BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA EFSANE OLARAK GS YIN EFSANELERİ ARASINA KATILACAKSIN.BAŞARILAR TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK VE AL
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