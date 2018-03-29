Şekip Mosturoğlu: "UEFA'dan ceza beklemiyorum"
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, UEFA'dan herhangi bir ceza beklemediğini açıklarken, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.
UEFA'dan ceza beklemediğini aktaran Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.
12 Mayıs 2012'de polisin Fenerbahçe taraftarına komplo yaparak, kasıtlı olay çıkardığını söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı, "bunlar benim yorumum değil, edindiğimiz bilgilerdir" ifadelerini kullandı. Bu konunun hala yargıda olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Mosturoğlu, "Şampiyon inşallah Fenerbahçe olur" diye konuştu.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
Şekip Mosturoğlu: "UEFA'dan ceza beklemiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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