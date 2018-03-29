Şekip Mosturoğlu: "UEFA'dan ceza beklemiyorum" – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    : "'dan ceza beklemiyorum"

    Şekip Mosturoğlu: "UEFA'dan ceza beklemiyorum"

    Asbaşkanı , 'dan herhangi bir ceza beklemediğini açıklarken, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.

    Kulübü Asbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu. 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar için çalışmalarının sürdüğünü, ama "Bu proje tamamen taraftarımızın projesidir, gerçekleşmesini çok istiyorlar, biz de iki yıldır gündemimizde olan bu konuyu şu anda kamuoyuna taşıyoruz" dedi.

    'dan ceza beklemediğini aktaran Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.

    12 Mayıs 2012'de polisin Fenerbahçe taraftarına komplo yaparak, kasıtlı olay çıkardığını söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı, "bunlar benim yorumum değil, edindiğimiz bilgilerdir" ifadelerini kullandı. Bu konunun hala yargıda olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Mosturoğlu, "Şampiyon inşallah Fenerbahçe olur" diye konuştu.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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