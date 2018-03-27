Milli basketbolcunun baba acısı
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu Kaya Peker'in Marmaris'te dün vefat eden babası Hidayet Peker, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu Kaya Peker'in Marmaris'te dün vefat eden babası Hidayet Peker, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp yetmezliği nedeniyle 71 yaşında hayata gözlerini yuman Peker için öğle namazına müteakip Koca Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kaya ve kardeşi Mustafa Peker, cenazede taziyeleri kabul etti.
Milli basketbolcuyu acı gününde Türk Telekom'dan takım arkadaşları, Hüseyin Beşok, Tutku Açık gibi isimler yalnız bırakmadı. Hidayet Peker'in cenazesi, namazın ardından Söke Asri Mezarlığı'na defnedildi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 18:01
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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