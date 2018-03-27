Milli basketbolcunun baba acısı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Milli basketbolcunun baba acısı

    Milli basketbolcunun baba acısı

    takımlarından Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu 'in Marmaris'te dün vefat eden babası Hidayet Peker, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    takımlarından Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu 'in Marmaris'te dün vefat eden babası Hidayet Peker, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    Kalp yetmezliği nedeniyle 71 yaşında hayata gözlerini yuman Peker için öğle namazına müteakip Koca Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kaya ve kardeşi Mustafa Peker, cenazede taziyeleri kabul etti.
    Milli basketbolcuyu acı gününde Türk Telekom'dan takım arkadaşları, Hüseyin Beşok, Tutku Açık gibi isimler yalnız bırakmadı. Hidayet Peker'in cenazesi, namazın ardından Söke Asri Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:01
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