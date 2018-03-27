Milli basketbolcunun baba acısı

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu Kaya Peker'in Marmaris'te dün vefat eden babası Hidayet Peker, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kalp yetmezliği nedeniyle 71 yaşında hayata gözlerini yuman Peker için öğle namazına müteakip Koca Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kaya ve kardeşi Mustafa Peker, cenazede taziyeleri kabul etti.

Milli basketbolcuyu acı gününde Türk Telekom'dan takım arkadaşları, Hüseyin Beşok, Tutku Açık gibi isimler yalnız bırakmadı. Hidayet Peker'in cenazesi, namazın ardından Söke Asri Mezarlığı'na defnedildi.