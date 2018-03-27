Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde Banvit'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Avrupa'da çıktığı son 8 maçın 6'sını galibiyetle tamamlayan Banvit, 3 Nisan'da Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesinde taraftarının da desteğiyle evinde Dörtlü Final için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 131 karşılaşmada 76 galibiyet, 1 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı.

Turuncu-yeşilliler, play-off turunda da Fransız takımı Nanterre 92 ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini iki maçta da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.