Banvit, Dörtlü Final için avantaj peşinde
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde Banvit'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
Avrupa'da çıktığı son 8 maçın 6'sını galibiyetle tamamlayan Banvit, 3 Nisan'da Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesinde taraftarının da desteğiyle evinde Dörtlü Final için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 131 karşılaşmada 76 galibiyet, 1 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı.
Turuncu-yeşilliler, play-off turunda da Fransız takımı Nanterre 92 ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini iki maçta da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:34
-
Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!
Toplam 4
Yorum
sorcerer dirar kim, yaaa aykutun bu seneki ki fbye kazığı bide topcu öneriyo ben dirara takım önereyim artvin hopa spor.
-
İşte Kocaman'ın son 8 taktiği!
Toplam 2
Yorum
sezgin Bi gidin de kurtulalım bee başka bişi istemiyoruz yeterki gidin
-
Ayrılmak aklımda yoktu
Toplam 3
Yorum
wolverine82 transfermarkette 18 milyon gözüküyor bizim başkan 10 a satın alır ve negredo ve love satarız fazlası paraya bu adamı getir bize başkan
Banvit, Dörtlü Final için avantaj peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.