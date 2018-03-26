Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde yarın TSİ 21.00'de Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia ve MHP Riesen-medi Bayreuth maçları oynanacak. Banvit-Monaco ve AEK-Strasbourg müsabakaları ise 28 Mart Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak.

Dörtlü Final'e yükselecek ekipler 3 ve 4 Nisan günleri oynanacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:

İLK MAÇLAR

Yarın:

21.00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia

21.00 MHP Riesen - medi Bayreuth

28 Mart Çarşamba:

19.30 Banvit - Monaco

19.30 AEK - Strasbourg

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?RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI

3 Nisan Salı:

21.30 Monaco - Banvit

4 Nisan Çarşamba:

21.00 medi Bayreuth - MHP Riesen

21.30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka

21.30 Strasbourg - AEK

