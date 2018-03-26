Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    Türk temsilcileri temsil Banvit ile 'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

    Banvit ve 'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde yarın TSİ 21.00'de Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia ve MHP Riesen-medi Bayreuth maçları oynanacak. Banvit-Monaco ve AEK-Strasbourg müsabakaları ise 28 Mart Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak.

    'e yükselecek ekipler 3 ve 4 Nisan günleri oynanacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

    Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:

    İLK MAÇLAR
    Yarın:

    21.00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia

    21.00 MHP Riesen - medi Bayreuth

    28 Mart Çarşamba:

    19.30 Banvit - Monaco

    19.30 AEK - Strasbourg
    ?
    ?RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI
    3 Nisan Salı:

    21.30 Monaco - Banvit

    4 Nisan Çarşamba:

    21.00 medi Bayreuth - MHP Riesen

    21.30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka

    21.30 Strasbourg - AEK

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN