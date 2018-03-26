Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Türk temsilcileri temsil Banvit ile Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde yarın TSİ 21.00'de Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia ve MHP Riesen-medi Bayreuth maçları oynanacak. Banvit-Monaco ve AEK-Strasbourg müsabakaları ise 28 Mart Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak.
Dörtlü Final'e yükselecek ekipler 3 ve 4 Nisan günleri oynanacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:
İLK MAÇLAR
Yarın:
21.00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia
21.00 MHP Riesen - medi Bayreuth
28 Mart Çarşamba:
19.30 Banvit - Monaco
19.30 AEK - Strasbourg
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?RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI
3 Nisan Salı:
21.30 Monaco - Banvit
4 Nisan Çarşamba:
21.00 medi Bayreuth - MHP Riesen
21.30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka
21.30 Strasbourg - AEK
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:33
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 1
Yorum
selim 36 lik Robbeni bizden baska kim alir alsa bile bizim verdigimizin onda birini verir,Ali babanin oteli getirin buda yatsin .sizin politakini
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 1
Yorum
söyleyin alalım kaç para bir dybala ulennn :D
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Fenerbahçe'den Zlatan’a ret!
Toplam 1
Yorum
karado brakın şu ihtiyarları gençlerle 6 yiyelim razıyım
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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