Milli basketbolcu Kaya Peker'in acı günü
Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu Kaya Peker'in babası Hidayet Peker, 71 yaşında vefat etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden Hidayet Peker'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmir Söke'de toprağa verilecek.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:34
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 12
Yorum
Yorumcu İkinci Van Persie Vakası olur. Fenerbahçe bu yaşlı futbolcu sevdasından vazgeçmeli. Transfer politikası forma ssatışından maç kazanmaya oda
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 6
Yorum
besiktas'in icinden sayin terim bir muller daha bulursan bize de gonder :))))
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