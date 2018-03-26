Milli basketbolcu Kaya Peker'in acı günü – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Milli basketbolcu 'in acı günü

    Milli basketbolcu <a href="/index/kaya-peker?id=9c1c7449-b2c2-45c6-8d2b-e0dcb843bd03" class="" rel="tag">Kaya Peker</a>'in acı günü

    Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından 'da forma giyen milli basketbolcu 'in babası , 71 yaşında vefat etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden 'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Söke'de toprağa verilecek.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli basketbolcu 'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN