Soruları yanıtlayan Berk Uğurlu, bazı problemlerden dolayı iyi başlayamadıkları sezonda Avrupa'da başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grupta olmalarına rağmen iyi oynadıklarını kaydeden Berk Uğurlu, "Son 16 turunda PAOK'u eledikten sonra çeyrek finalde de Murcia'yı eleyip adımızı Final Four'a yazdırmak istiyoruz. Bizim için çok önemli. Ligde de biraz toparladık, önümüzde önemli maçlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Berk Uğurlu, yarın karşılaşacakları Murcia'yı grupta iki kez yendiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ama şu anda daha güçlü durumdalar. Eski oyuncuları Augusto Lima da takıma döndü. Tecrübeli oyuncuları var. İlk maç kendi evimizde, diğer maç orada olacak. Bu biraz dezavantaj olacak bizim için. İlk maçta 6-7 sayı farkla kazanırsak onlar için baskı olacaktır. İlk maçın çok büyük önemi var. Zor bir seri bizi bekliyor."

PINAR KARŞIYAKA TERCİHİ

Pınar Karşıyaka'ya transfer olmasının kendisi için çok doğru bir tercih olduğunu kaydeden Berk, o süreçte başka takımlarla da görüştüğünü ancak Karşıyaka'nın seyircisi ve camiasıyla kariyeri açısından uygun bir yer olduğuna karar verdiğini dile getirdi.

Berk Uğurlu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde şut yüzdelerinin eleştirildiğini ifade ederek, "Çok fazla oynamadığım için oyuna girdiğim dönemlerde üzerimde bir baskı oluyordu. Bunları yavaş yavaş yeniyorum. Oynadıkça, sahaya alıştıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Şut fırsatı geldiğinde düşünmüyorum, atmaktan çekinmiyorum." şeklinde görüş belirtti.

OBRADOVİC İLE ÇALIŞMAK

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın en iyi başantrenörlerinden biri olduğunu belirten genç oyuncu kurucu, halen ondan öğrendiklerini kullanmaya devam ettiğini bildirdi.

Obradovic ile çalışmanın kendisi gibi genç oyuncular için büyük şans olduğuna işaret eden Berk, "Obradovic çok iyi bir insan, sinirli biri değil. Sahada hırstan dolayı, basketbol tutkusundan dolayı çok sinirli bir hale bürünebiliyor. Bağırıyor ama oyuncuların iyiliği için bağırdığını düşünüyorum, kötü niyetten dolayı değil. Fenerbahçe'nin gidişatı da iyi, bu sene Final Four'da olacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI

Berk Uğurlu, A Milli Basketbol Takımı'nın jenerasyon değişikliğinden dolayı zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk oyuncuların takımlarında çok fazla oynadığı bir ortam yok. 1992-1997 doğumlular geçiş yapacak oraya, ben de onlardan bir tanesiyim. Altyapılarda birlikte oynadık. Bu geçiş sürecini tamamlarsak milli takımın daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu süreçte biraz sabırlı olmak lazım. Oyuncularının gelişimi çok önemli."