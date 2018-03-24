Daçka, Bayern'i yenerek finale yükseldi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-83 yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.

Karşılaşmaya yüksek isabetli şut yüzdesiyle başlayan Bayern Münih, ilk 5 dakikayı 16-10 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği Alman ekibi, 22-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte hızlı hücumlardan sayılar bulan Bayern Münih, 16. dakika içinde farkı 9'a çıkardı: 37-28. Wilbekin'ın etkili oyunuyla Darüşşafaka, 29. dakikada skora 38-38'lik eşitliği getirdi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Bayern Münih, soyunma odasına 44-41 önde gitti. İlk yarıda Darüşşafaka'nın attığı 41 sayının 22'si Wilbekin'den geldi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada Wilbekin'ın basketiyle 49-46 öne geçti. Darüşşafaka, final periyoduna 66-64 üstün girdi.

Son çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Son 5 dakikaya Darüşşafaka, 70-69 önde girdi. Etkili bir performans ortaya koyan Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle Darüşşafaka, bitime 1,5 dakika kala 7 sayılık (75-82) üstünlük yakaladı. Son bölümde hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 87-83 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

WİLBEKİN MAÇA DAMGA VURDU

Darüşşafaka'nın ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin, sergilediği performansla takımının finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

Yeşil-siyahlıların attığı 87 sayının 41'i Wilbekin'den geldi. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 şutta 10 isabet buldu. Wilbekin ayrıca, 5 de asist yaparak gecenin yıldızı oldu.



DARÜŞŞAFAKA'NIN RAKİBİ LOKOMOTİV KUBAN

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka'nın finaldeki rakibi Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban oldu. Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarı finalde iki maçta da yenen ve finale yükselen Darüşşafaka, Rus temsilcisiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Yarı finalde İtalyan ekibi Grissin Bon Reggio'yu sahasında 82-65 yenen Lokomotiv Kuban, ikinci maçı da deplasmanda 79-69 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.



İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçı, 10 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.