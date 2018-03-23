Daçka, Bayern Münih'i yenerek finale yükseldi
Darüşşafaka, Bayern Münih'i deplasmanda 87-83 yenerek Eurocup'ta finale yükseldi!
Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-83 yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.
Karşılaşmaya yüksek isabetli şut yüzdesiyle başlayan Bayern Münih, ilk 5 dakikayı 16-10 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği Alman ekibi, 22-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte hızlı hücumlardan sayılar bulan Bayern Münih, 16. dakika içinde farkı 9'a çıkardı: 37-28. Wilbekin'ın etkili oyunuyla Darüşşafaka, 29. dakikada skora 38-38'lik eşitliği getirdi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Bayern Münih, soyunma odasına 44-41 önde gitti. İlk yarıda Darüşşafaka'nın attığı 41 sayının 22'si Wilbekin'den geldi.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada Wilbekin'ın basketiyle 49-46 öne geçti. Darüşşafaka, final periyoduna 66-64 üstün girdi.
Son çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Son 5 dakikaya Darüşşafaka, 70-69 önde girdi. Etkili bir performans ortaya koyan Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle Darüşşafaka, bitime 1,5 dakika kala 7 sayılık (75-82) üstünlük yakaladı. Son bölümde hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 87-83 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
- Wilbekin maça damga vurdu
Darüşşafaka'nın ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin, sergilediği performansla takımının finale yükselmesinde büyük rol oynadı.
Yeşil-siyahlıların attığı 87 sayının 41'i Wilbekin'den geldi. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 şutta 10 isabet buldu. Wilbekin ayrıca, 5 de asist yaparak gecenin yıldızı oldu.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:19
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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