Madrid ilk 4 aşkına
Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Zalgiris Kaunas’ı 88-81 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Zalgiris Kaunas'ı 88-81 yendi.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19–16 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi 41-44 Zalgiris Kaunas önde kapattı.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 65-62 önde kapatarak, müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.
Karşılaşmada en skorer isim 21 sayı atan Zalgiris Kaunaslı Paulius Jankunas oldu.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:03
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Madrid ilk 4 aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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