Madrid ilk 4 aşkına – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Madrid ilk 4 aşkına

    Madrid ilk 4 aşkına

    28. haftasında kendi sahasında, ’ı 88-81 yendi.

    28. haftasında kendi sahasında, 'ı 88-81 yendi.

    Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19–16 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi 41-44 Zalgiris Kaunas önde kapattı.

    Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 65-62 önde kapatarak, müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.

    Karşılaşmada en skorer isim 21 sayı atan Zalgiris Kaunaslı Paulius Jankunas oldu.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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