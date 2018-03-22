Filede avantaj Beşiktaş’ta – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Filede avantaj ’ta

    Filede avantaj <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ta
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında , 'ı 2 saat 24 dakika süren maçta 3-2 yendi. İki galibiyete ulaşacak takımın turu geçeceği seride ikinci maç, 28 Mart Çarşamba günü 'da oynanacak.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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