Darüşşafaka, final için sahaya çıkacak

Bayern Münih ile Darüşşafaka arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Audi Dome Salonu'nda oynanacak.

İlk maçta rakibini 76-74 yenerek seride 1-0 öne geçen yeşil-siyahlı ekip, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını finale yazdıracak.

Almanya'daki karşılaşmayı Bayern Münih kazanırsa seride 1-1 beraberlik olacak. İkinci karşılaşmanın ardından eşitlik olması durumunda serinin üçüncü ve son karşılaşması, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.