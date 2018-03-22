Darüşşafaka, final için sahaya çıkacak – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    , final için sahaya çıkacak

    Darüşşafaka, final için sahaya çıkacak

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB yarı final ikinci maçında yarın temsilcisi 'e konuk olacak.

    ile arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Audi Dome Salonu'nda oynanacak.

    İlk maçta rakibini 76-74 yenerek seride 1-0 öne geçen yeşil-siyahlı ekip, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını finale yazdıracak.

    'daki karşılaşmayı Bayern Münih kazanırsa seride 1-1 beraberlik olacak. İkinci karşılaşmanın ardından eşitlik olması durumunda serinin üçüncü ve son karşılaşması, 28 Mart Çarşamba günü 'da yapılacak.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:42
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