Anadolu Efes sahasında mağlup – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    sahasında mağlup

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> sahasında mağlup

    THY Avrupa Ligi 27'nci hafta müsabakasında temsilcimiz kendi sahasında 'nın Khimki Moskova takımına 85-73 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 'ın öğrencileri üst üste 6'ncı, toplamda ise 21'inci mağlubiyetini almış oldu.

    Öte yandan bu karşılaşma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne oldu. Down sendromlu konuklar, oyuncuları için çıkış koridoru oluştururken Anadolu Efesli basketbolcular, sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıktı.


    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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