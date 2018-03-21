Anadolu Efes sahasında mağlup
THY Avrupa Ligi 27'nci hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes kendi sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımına 85-73 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın öğrencileri üst üste 6'ncı, toplamda ise 21'inci mağlubiyetini almış oldu.
Öte yandan bu karşılaşma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne oldu. Down sendromlu konuklar, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluştururken Anadolu Efesli basketbolcular, sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıktı.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:24
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
Anadolu Efes sahasında mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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