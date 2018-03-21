THY Avrupa Ligi 27'nci hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes kendi sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımına 85-73 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın öğrencileri üst üste 6'ncı, toplamda ise 21'inci mağlubiyetini almış oldu.



Öte yandan bu karşılaşma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne oldu. Down sendromlu konuklar, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluştururken Anadolu Efesli basketbolcular, sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıktı.