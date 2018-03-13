Beşiktaş SJ, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Beşiktaş SJ, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

    Beşiktaş SJ, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde , sahasında Alman takımı medi Bayreuth'la 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.

    Siyah-beyazlı ekip, ilk karşılaşmayı deplasmanda 81-76 kaybetmişti.

    Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk ekip 16-11 önde geçti. Savunmada istediği tempoyu çeyrek boyu yakalayamayan , Diebler'in son saniye üçlüğüne rağmen ilk periyodu medi Bayreuth karşısında 20-18 geride tamamladı.

    İkinci çeyreğe Weems ve Lalanne'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Periyodun genelinde savunma ve hücum ribauntlarında etkili olan , Clark'ın isabetli dış atışıyla 18. dakikada skoru 37-31 yaptı. Siyah-beyazlılar, Robinson ve York'un üçlüklerine engel olamasa da medi Bayreuth karşısında soyunma odasına 39-37 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısına hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan medi Bayreuth, 23. dakikayı 46-45 önde geçti. Hücumda Adams ve 'yla tempoyu artırmaya çalışan siyah-beyazlılar, pota altında rakibini durduramadı ve 28. dakikaya 55-52 geride girdi. Beşiktaş, York'la dış atışlarda isabet bulan medi Bayreuth'a Strawberry ile karşılık verse de son periyoda 63-59 geride girdi.

    Dördüncü çeyreğe Marei ve Brooks'un sayılarıyla etkili başlayan medi Bayreuth, 33. dakikaya 70-62 üstün girdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry, Weems ve Clark'ın basketleriyle hücumda ritmini bularak 35. dakika biterken 71-70 öne geçti. Alman temsilcisi, hücumda üst üste top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında Linhart'ın üçlüğüyle 37. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Beşiktaş, Strawberry, Lalanne ve Adams'la oyunda üstünlüğü eline almaya çalışsa da başarılı olamadı ve mücadele 84-84 beraberlikle sona erdi.

    Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı , Türkiye Federasyonu Başkanı , A Milli Erkek Takımı Menajeri Kerem Tunçeri birlikte izledi.

    Salon: BJK Akatlar

    Hakemler: Yohan Rosso (), Gentian Cici (Arnavutluk), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

    Beşiktaş Sompo Japan: Adams 9, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu, Clark 13, 6, Diebler 3, Lalanne 18, , Weems 12

    medi Bayreuth: York 17, Robinson 9, Linhart 14, Brooks 12, Seiferth 8, Wachalski 2, Cox 4, Amaize, Doreth 3, Marei 15

    1. Periyot: 18-20

    Devre: 39-37

    3. Periyot: 59-63

    Beş faulle çıkanlar: 39.35 Jon Diebler ve 39.56 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
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