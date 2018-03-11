Haftanın MVP’si – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Haftanın ’si

    Haftanın MVP’si
    THY Avrupa Ligi'nde 25. haftanın 'si 'ten Fabien Causeur oldu. Fransız oyuncu, Panathinaikos ile oynanan maçta 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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