Potada 3 maç var – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Potada 3 maç var

    Potada 3 maç var
    Tahincioğlu 'nin 20. Haftası bugün oynanacak üç maçla başlayacak. Bugün saat 13:00'te Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor, 15:15'te Odeabank-Eskişehir Basket ve 17:00'de BBSK-Tofaş karşı karşıya gelecek.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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