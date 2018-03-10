Potada 3 maç var
Türkiye Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 20. Haftası bugün oynanacak üç maçla başlayacak. Bugün saat 13:00'te Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor, 15:15'te Galatasaray Odeabank-Eskişehir Basket ve 17:00'de İstanbul BBSK-Tofaş karşı karşıya gelecek.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
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