Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'nın konuğu

    Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan , yarın lider Doğuş'u konuk edecek.

    Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı.

    Yeşil-kırmızılılarda performansı ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan guard Waters ile sakatlığı süren pivot Egemen forma giyemeyecek.
    Ayak tarak kemiği kırıldıktan sonra 2 aydan aşkın süredir oynamayan, takım antrenmanı yapmayan guard Allen, mücadeleye benchte başlayacak. Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PAOK'la evinde oynayacağı rövanş öncesi moral kazanmak isteyen Kaf-Kaf, bu sezon ligde 19 maçta 6 galibiyet alabildi. Yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattının 2 galibiyet üzerinde bulunuyor. Son Euroleague ve lig şampiyonu olan, Euroleague'de hafta içinde Play-Off'a kalmayı başaran Kanarya ise 16 galibiyetle zirvede.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:21
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