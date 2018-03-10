Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı.

Yeşil-kırmızılılarda performansı ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan guard Waters ile sakatlığı süren pivot Egemen forma giyemeyecek.

Ayak tarak kemiği kırıldıktan sonra 2 aydan aşkın süredir oynamayan, takım antrenmanı yapmayan guard Allen, mücadeleye benchte başlayacak. Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PAOK'la evinde oynayacağı rövanş öncesi moral kazanmak isteyen Kaf-Kaf, bu sezon ligde 19 maçta 6 galibiyet alabildi. Yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattının 2 galibiyet üzerinde bulunuyor. Son Euroleague ve lig şampiyonu olan, Euroleague'de hafta içinde Play-Off'a kalmayı başaran Kanarya ise 16 galibiyetle zirvede.