Kupa Hatay’a gelecek
Hatay BB Kadın Basket Takımı Avrupa Kupası’na göz dikti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın ESBVA LM takımını 84-71 yenerek yarı finale yükselen Hatay BB'nin basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, finale bir adım kaldığını ifade etti. Bayraktar, "Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 4'e kaldık. Finale bir adım kaldı. Rakibimiz İtalyan takımı Reyer. O maçları da kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Bunu yapacak da gücümüz var. Kupa'yı Hatay'a getireceğiz" diye konuştu.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
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