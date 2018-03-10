Kupa Hatay’a gelecek – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Kupa Hatay’a gelecek

    Kupa Hatay’a gelecek

    Hatay Kadın Basket Takımı ’na göz dikti

    FIBA Kadınlar çeyrek final rövanş maçında 'nın ESBVA LM takımını 84-71 yenerek yarı finale yükselen Hatay 'nin basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, finale bir adım kaldığını ifade etti. Bayraktar, "Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Kadınlar 'nda son 4'e kaldık. Finale bir adım kaldı. Rakibimiz İtalyan takımı Reyer. O maçları da kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Bunu yapacak da gücümüz var. Kupa'yı Hatay'a getireceğiz" diye konuştu.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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