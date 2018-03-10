Karabükspor, İsviçre’de tur arıyor – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Karabükspor, ’de tur arıyor

    Karabükspor, İsviçre’de tur arıyor

    Bedensel Engelli ’nde mücadele eden , Alman ve Rus rakiplerini rahatlıkla geçti.

    Bedensel Engelli 'nde mücadele eden , 8-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Euroleauge 1. Grup maçlarında boy göstermeye başladı.

    'de gerçekleşen Euroleague 1. Grup maçlarında ön eleme turnuvasında B grubunda 'yi temsil eden Kardemir Karabükspor Takımı, ilk maçlarında Alman ve Rus rakiplerini rahat geçerek, turnuvada adeta fırtına gibi esti.
    antrenörlüğünde Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı performans sergileyen Kardemir Karabükspor, İsviçre'nin Nottwill kentinde düzenlenen Euroleague 1 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçlarına hızlı başladı. Kırmızı-mavili ekip eleme turunda karşılaştığı 'nın Rhine River takımını 81-47 mağlup etti.

    Parapleji Merkez salonunda başlayan mücadelelerde Kardemir Karabükspor ikinci rakibi Rus rakibi Baski Neva Star'ı da 80-50 mağlup etti.
    Kırmızı mavili ekip Euroleague 1. Grup maçlarında ön eleme turnuvasının ilk gününü elde ettiği iki galibiyetle lider tamamladı.

    Karabükspor turnuvanın ikinci gününde ise bugün ev sahibi İsviçreli Pilatus Dragons RCZS ve İspanyalı BSR ACE Gran takımı ile karşılaşacak.
    Öte yandan gurbette yaşayan Karabüklüler tribünde takımlarını maç boyunca destekleyerek moral verdi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:40
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