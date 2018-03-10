Karabükspor, İsviçre’de tur arıyor

Bedensel Engelli Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kardemir Karabükspor, 8-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Kupası Euroleauge 1. Grup maçlarında boy göstermeye başladı.

İsviçre'de gerçekleşen Euroleague 1. Grup maçlarında ön eleme turnuvasında B grubunda Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ilk maçlarında Alman ve Rus rakiplerini rahat geçerek, turnuvada adeta fırtına gibi esti.

Can Aksu antrenörlüğünde Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı performans sergileyen Kardemir Karabükspor, İsviçre'nin Nottwill kentinde düzenlenen Euroleague 1 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçlarına hızlı başladı. Kırmızı-mavili ekip eleme turunda karşılaştığı Almanya'nın Rhine River takımını 81-47 mağlup etti.

Parapleji Merkez salonunda başlayan mücadelelerde Kardemir Karabükspor ikinci rakibi Rus rakibi Baski Neva Star'ı da 80-50 mağlup etti.

Kırmızı mavili ekip Euroleague 1. Grup maçlarında ön eleme turnuvasının ilk gününü elde ettiği iki galibiyetle lider tamamladı.

Karabükspor turnuvanın ikinci gününde ise bugün ev sahibi İsviçreli Pilatus Dragons RCZS ve İspanyalı BSR ACE Gran takımı ile karşılaşacak.

Öte yandan gurbette yaşayan Karabüklüler tribünde takımlarını maç boyunca destekleyerek moral verdi.