FIBA’dan yeni takvim – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan yeni takvim

    FIBA’dan yeni takvim
    , organizasyonunun milli maç takvimini, haziran ile eylül ayları arasına sıkıştırmaya çalıştığını belirtti. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 Dünya Kupası Elemeleri ile THY Avrupa Ligi'nin çakışması yüzünden ihtilaf yaşayan FIBA ile ECA bir araya geldi. ECA, hazırladığı üç farklı maç programı FIBA'ya sundu. FIBA, ECA'nın önerisinin federasyonlar, ligler, kulüpler ve oyuncularla görüşülüp ve buna göre hareket edileceğini kaydetti.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIBA’dan yeni takvim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN