Darüşşafaka yarı finalde
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 78-71 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.
Darüşşafaka, İstanbul'daki ilk maçı da 57-54 kazanmıştı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:41
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