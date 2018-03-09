Darüşşafaka yarı finalde – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yarı finalde

    <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a> yarı finalde

    Basketbolda ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında , Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 78-71 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.

    , İstanbul'daki ilk maçı da 57-54 kazanmıştı.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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