Pınar Karşıyaka'da transfer düşüncesi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da düşüncesi

    Pınar Karşıyaka'da transfer düşüncesi

    , yeni konusunda düşünme aşamasında olduklarını söyledi.

    FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki deplasmanı dönüşü guard Dominic Waters'ı performans yetersizliği ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakan 'da başkan , yeni konusunda düşünme aşamasında olduklarını söyledi.
    Waters'ın kötü oyununun üzerine PAOK deplasmanında aldığı gereksiz teknik faulün bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Büyükkarcı, "Kendisiyle bir görüşme de yapacağız. 2 aylık sakatlıktan çıkan guard Allen henüz takıma katılmadı ama pazar günü maçında benchte olacak. Kadroya yeni transfer yapmak ise çok yönlü düşünülmesi gereken bir durum. Transfer yaparsak Şampiyonlar Ligi'nde statü gereği oynatamayacağız. Sezonun bu bölümünde boşta sorunsuz, istikrarlı oyuncu bulmak da zor" dedi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:50
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