Pınar Karşıyaka'da transfer düşüncesi
Turgay Büyükkarcı, yeni transfer konusunda düşünme aşamasında olduklarını söyledi.
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki PAOK deplasmanı dönüşü guard Dominic Waters'ı performans yetersizliği ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakan Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, yeni transfer konusunda düşünme aşamasında olduklarını söyledi.
Waters'ın kötü oyununun üzerine PAOK deplasmanında aldığı gereksiz teknik faulün bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Büyükkarcı, "Kendisiyle bir görüşme de yapacağız. 2 aylık sakatlıktan çıkan guard Allen henüz takıma katılmadı ama pazar günü Fenerbahçe maçında benchte olacak. Kadroya yeni transfer yapmak ise çok yönlü düşünülmesi gereken bir durum. Transfer yaparsak Şampiyonlar Ligi'nde statü gereği oynatamayacağız. Sezonun bu bölümünde boşta sorunsuz, istikrarlı oyuncu bulmak da zor" dedi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:50
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
Pınar Karşıyaka'da transfer düşüncesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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