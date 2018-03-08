Anadolu Efes’ten Euroleague’e erken veda – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’ten Euroleague’e erken veda

    Anadolu Efes’ten Euroleague’e erken veda

    , normal sezonun bitimine 5 hafta kala THY Euroleague’e veda etti.

    , THY Euroleague'in 25. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv'e 81-94'lük sonuçla mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, aldığı bu sonuçla THY Euroleague'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala çeyrek finale kalma umutlarını yitirdi. Normal sezonda 25. hafta itibariyle 6 galibiyet, 19 mağlubiyet alan Efes, THY Euroleague'in son 5 haftasını çeyrek final hedefi olmadan tamamlayacak.
    Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Anadolu Efes-Maccabi Fox Tel Aviv karşılaşmasını kadın taraftarlar ücretsiz izledi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:49
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