Anadolu Efes’in rakibi Maccabi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’in rakibi Maccabi

    Anadolu Efes’in rakibi Maccabi
    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün ekibi Maccabi'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar, Maccabi'ye karşı deplasmanda oynanan ilk maçı 92-72 kazanmıştı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:59
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