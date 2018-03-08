Anadolu Efes’in rakibi Maccabi
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:59
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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