Pınar Karşıyaka’da Waters kadro dışı
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçta PAOK’a deplasmanda 74-68 yenilen Pınar Karşıyaka’da guard Dominic Waters, kadro dışı bırakıldı.
Son haftalarda performansında büyük düşüş yaşayan, PAOK karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan ABDli oyun kurucunun, disiplinsiz tavırları nedeniyle de teknik heyet ve yönetimin tepkisini çektiği belirtildi. Kaf-Kaf'ta 2 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen diğer oyun kurucu Bryon Allen, pazar günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe'yle yapılacak iç saha maçında kadroda yer alacak.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
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