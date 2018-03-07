Pınar Karşıyaka’da Waters kadro dışı

Son haftalarda performansında büyük düşüş yaşayan, PAOK karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan ABDli oyun kurucunun, disiplinsiz tavırları nedeniyle de teknik heyet ve yönetimin tepkisini çektiği belirtildi. Kaf-Kaf'ta 2 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen diğer oyun kurucu Bryon Allen, pazar günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe'yle yapılacak iç saha maçında kadroda yer alacak.