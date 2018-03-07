Pınar Karşıyaka taraftarına güveniyor
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 74-68 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Kötü oynadığımız bir maçta son anlarda farkı indirmek rövanş öncesi çok önemliydi." dedi.
Trifunovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünkü müsabakada hakemlerin rakibin sertliğine izin verdiğini söyledi.
Üçüncü çeyrekten itibaren kötü bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Trifunovic, "Kötü oynadığımız bir maçta son anlarda farkı indirmek rövanş öncesi çok önemliydi. Rövanşta taraftarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü PAOK'la İzmir'de karşılaşacak.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:29
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 5
Yorum
aslan Galatasarayı kurtarmak kolay ama başımızda düzgün başkan yok. 50.000 tl. veren herkesi üye yap ne borç kalır ne sıkıntı.....
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Çalımbay fırtınası dindi
Toplam 3
Yorum
SENDE Mİ RIZA !... Koşamayan, ayağında topu tutamayan, şut çekemeyen N'dome oynuyor, Hugo oturuyor. Niye aldınız Hugo'yu satın bari adam küflenmesin. Yazık !.
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Alex Türkiye'ye geliyor
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Bir takımın gidişatı bu kadar baltalanır, dışarıdan tarafsız gözle baktığımda çırpınan bir takım boş trübünler ve dışarıdan sürekli baltalan
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