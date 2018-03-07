Pınar Karşıyaka taraftarına güveniyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    taraftarına güveniyor

    Pınar Karşıyaka taraftarına güveniyor

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 74-68 mağlup olan 'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Kötü oynadığımız bir maçta son anlarda farkı indirmek rövanş öncesi çok önemliydi." dedi.

    Trifunovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünkü müsabakada hakemlerin rakibin sertliğine izin verdiğini söyledi.

    Üçüncü çeyrekten itibaren kötü bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Trifunovic, "Kötü oynadığımız bir maçta son anlarda farkı indirmek rövanş öncesi çok önemliydi. Rövanşta taraftarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek , FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü PAOK'la İzmir'de karşılaşacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:29
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