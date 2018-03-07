Pınar Karşıyaka taraftarına güveniyor

Trifunovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünkü müsabakada hakemlerin rakibin sertliğine izin verdiğini söyledi.

Üçüncü çeyrekten itibaren kötü bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Trifunovic, "Kötü oynadığımız bir maçta son anlarda farkı indirmek rövanş öncesi çok önemliydi. Rövanşta taraftarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü PAOK'la İzmir'de karşılaşacak.