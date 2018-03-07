Ceza işlemiyor

Sosyal medyadan Fenerbahçe'ye ettiği hakaretlerle gündeme gelen Panathianaikos Başkanı Dimitris Giannokopoulos, yine gündem oldu. Euroleague yönetimi, maçlara girişi yasak olan Panathianaikos Başkanı Dimitris Giannokopoulos'a, Olympiacos maçına girdiği için 60.000 Euro para cezası verirken, Giannokopoulos bu cezayı ödedi ve her maça gidip bu parayı ödeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Panathianaikos Başkanı, "Milyonlar dökerek kurulan ve her sene organizasyonda yer alan bir takımın başkanına verilen bu cezayı tanımıyorum." dedi.