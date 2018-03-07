Ceza işlemiyor
Euroleague yönetimi, maçlara girişi yasak olan Panathianaikos Başkanı Dimitris Giannokopoulos’a, Olympiacos maçına girdiği için €60.000 para cezası verdi.
Sosyal medyadan Fenerbahçe'ye ettiği hakaretlerle gündeme gelen Panathianaikos Başkanı Dimitris Giannokopoulos, yine gündem oldu. Euroleague yönetimi, maçlara girişi yasak olan Panathianaikos Başkanı Dimitris Giannokopoulos'a, Olympiacos maçına girdiği için 60.000 Euro para cezası verirken, Giannokopoulos bu cezayı ödedi ve her maça gidip bu parayı ödeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Panathianaikos Başkanı, "Milyonlar dökerek kurulan ve her sene organizasyonda yer alan bir takımın başkanına verilen bu cezayı tanımıyorum." dedi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:53
-
Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 2
Yorum
BJKLİ keşke olabilse böyle şeyler yapıp birde başarılı olabilirlerse türk futbolu için inanılmaz bir adım olur umarım başarılı olur ve örnek olunr
-
Robinho: Giuliano bir Alex değil
Toplam 1
Yorum
Haydar Yapma be robinho sivassporu gelmeden önce taip ediyodun he :D :D aynen karagümrüğüde
-
Fener'e ağır fatura!
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST 2 TANE YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONU BJK MAÇINDAOFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ. ARDA KARDEŞLER DENEN ŞAHISTA YÜZDEYÜZ PENALTI VE BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ
Ceza işlemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.