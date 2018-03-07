Ceza işlemiyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Ceza işlemiyor

    Ceza işlemiyor

    yönetimi, maçlara girişi yasak olan Başkanı ’a, maçına girdiği için €60.000 para cezası verdi.

    Sosyal medyadan 'ye ettiği hakaretlerle gündeme gelen Başkanı , yine gündem oldu. yönetimi, maçlara girişi yasak olan Panathianaikos Başkanı Dimitris Giannokopoulos'a, maçına girdiği için 60.000 Euro para cezası verirken, Giannokopoulos bu ödedi ve her maça gidip bu parayı ödeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Panathianaikos Başkanı, "Milyonlar dökerek kurulan ve her sene organizasyonda yer alan bir takımın başkanına verilen bu cezayı tanımıyorum." dedi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:53
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