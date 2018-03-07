Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda mağlup
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Almanya'nın Medi Bayreuth takımına 81-76 mağlup oldu.
Oberfrankenhalle'de oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-14 önde geçti. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren siyah-beyazlılar, 15-14'lük periyot skoruyla devreye 34-29 geride girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün gitti: 64-52.
Son periyotta iyi bir performans sergileyen ve 24-17'lik çeyrek skoru yakalayan Beşiktaş, buna rağmen parkeden 81-76'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla ev sahibi ekipten Gabe York oldu.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
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