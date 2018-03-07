Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda mağlup – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    deplasmanda mağlup

    Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda mağlup

    FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Medi Bayreuth takımına 81-76 mağlup oldu.

    Oberfrankenhalle'de oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-14 önde geçti. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren siyah-beyazlılar, 15-14'lük periyot skoruyla devreye 34-29 geride girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün gitti: 64-52.

    Son periyotta iyi bir performans sergileyen ve 24-17'lik çeyrek skoru yakalayan Beşiktaş, buna rağmen parkeden 81-76'lık mağlubiyetle ayrıldı.

    Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla ev sahibi ekipten Gabe York oldu.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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