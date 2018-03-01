Anadolu Efes yine mağlup
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 yenildi.
Anadolu Efes, 24. maçında 18. yenilgisini aldı. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 8. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi AX Armani Exchange Olimpia Milan 44-29 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 58-45 geride tamamlayan Anadolu Efes, son periyotta da İtalyan ekibi karşısında farkı azaltamadı ve mücadeleden 77-64 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems olurken, ev sahibi ekipte Amath M'Baye 14 sayı üretti.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
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Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
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