Anadolu Efes yine mağlup – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    yine mağlup

    Anadolu Efes yine mağlup

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında , deplasmanda İtalya temsilcisi AX 'a 77-64 yenildi.

    , 24. maçında 18. yenilgisini aldı. AX ise 8. galibiyetini elde etti.

    Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi AX Armani Exchange Olimpia Milan 44-29 üstün girdi.

    Üçüncü çeyreği 58-45 geride tamamlayan Anadolu Efes, son periyotta da İtalyan ekibi karşısında farkı azaltamadı ve mücadeleden 77-64 mağlup ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems olurken, ev sahibi ekipte Amath M'Baye 14 sayı üretti.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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