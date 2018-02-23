Fener var Kartal yok – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Fener var yok

    Fener var <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> yok

    çeyrek finalinde Mersin’i deviren ile Kadın Basketbol Takımı’nı yenen yarı finalde

    'de yapılan Kadınlar 'nın çeyrek finalinde Mersin'i deviren F.Bahçe ile 'ı yenen yarı finale yükseldi. , Mersin'i 71-63'lük skorla mağlup etti. Hatay Belediyesi ile karşılaşan , salondan 79-58 yenik ayrıldı. Salondan 21 sayılık farkla galip ayrılan Hatay, yarı finale adını yazdırdı, F.Bahçe'nin rakibi oldu.

    Yarı final maçları bugün
    Yarı final maçları bugün oynanacak ve finale yükselecek takımlar belli olacak. Yarı finalde ile 18.00'de karşılaşırken, 15.30'da Yakın Doğu-Botaş oynayacak.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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