Mardin'de yapılan PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Mersin'i deviren F.Bahçe ile Beşiktaş'ı yenen Hatay Belediye yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, Mersin'i 71-63'lük skorla mağlup etti. Hatay Belediyesi ile karşılaşan Beşiktaş, salondan 79-58 yenik ayrıldı. Salondan 21 sayılık farkla galip ayrılan Hatay, yarı finale adını yazdırdı, F.Bahçe'nin rakibi oldu.



Yarı final maçları bugün

Yarı final maçları bugün oynanacak ve finale yükselecek takımlar belli olacak. Yarı finalde Fenerbahçe ile Hatay Belediye 18.00'de karşılaşırken, 15.30'da Yakın Doğu-Botaş oynayacak.