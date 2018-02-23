Fener var Kartal yok
PTT Türkiye Kupası çeyrek finalinde Mersin’i deviren Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’nı yenen Hatay Belediye yarı finalde
Mardin'de yapılan PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Mersin'i deviren F.Bahçe ile Beşiktaş'ı yenen Hatay Belediye yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, Mersin'i 71-63'lük skorla mağlup etti. Hatay Belediyesi ile karşılaşan Beşiktaş, salondan 79-58 yenik ayrıldı. Salondan 21 sayılık farkla galip ayrılan Hatay, yarı finale adını yazdırdı, F.Bahçe'nin rakibi oldu.
Yarı final maçları bugün
Yarı final maçları bugün oynanacak ve finale yükselecek takımlar belli olacak. Yarı finalde Fenerbahçe ile Hatay Belediye 18.00'de karşılaşırken, 15.30'da Yakın Doğu-Botaş oynayacak.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:26
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Fener var Kartal yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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