Basketbol'da haftanın programı
Basketbolda lig heyecanı bu hafta sadece Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) yaşanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne A Milli Takım'ın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı İsveç ve Letonya maçlarından dolayı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise PTT Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle ara verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de 24. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Petkim Spor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Ankara DSİ-Türk Telekom (Ankara)
17.00 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Afyon Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Akhisar Belediye)
25 Şubat Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (M.Sait Zarifoğlu)
28 Şubat Çarşamba:
14.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Selçuklu Belediyespor (Ahmet Cömert)
18.00 Yalova Group Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Yalova 90. Yıl)
18.30 Karesispor-Bahçeşehir Koleji (Kurtdereli)
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:30
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Basketbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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