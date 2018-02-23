Basketbol'da haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne A Milli Takım'ın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı İsveç ve Letonya maçlarından dolayı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise PTT Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de 24. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Petkim Spor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Ankara DSİ-Türk Telekom (Ankara)

17.00 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Afyon Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Akhisar Belediye)



25 Şubat Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (M.Sait Zarifoğlu)



28 Şubat Çarşamba:

14.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Selçuklu Belediyespor (Ahmet Cömert)

18.00 Yalova Group Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Yalova 90. Yıl)

18.30 Karesispor-Bahçeşehir Koleji (Kurtdereli)