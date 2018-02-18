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    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'nın sahibi belli oldu!

    Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu!

    PTT Erkekler Finali'nde , Tofaş'ı 78 - 61'lik skorla yenerek kupanın sahibi oldu



    Ayrıntılar birazdan...
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:50
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