Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu!
PTT Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde Anadolu Efes, Tofaş'ı 78 - 61'lik skorla yenerek kupanın sahibi oldu
Ayrıntılar birazdan...
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:50
-
Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
-
Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
-
Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.