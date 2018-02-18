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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Dev final: -TOFAŞ

    Dev final: Anadolu Efes-TOFAŞ

    Rakiplerini tek tek eleyen A.Efes ve TOFAŞ finale ulaştı. Müthiş maç bugün 18.00’de Sinan Erdem’de

    BASKETBOLDA 4 gündür süren kupa heyecanında büyük gün geldi çattı... Ligde ilk 8'e girerek PTT 'nda oynama hakkı kazanan takımlardan çeyrek finalde güçlü Fenerbahçe Doğuş ile eşleşmişti. Lacivertbeyazlılar güçlü rakibini devirdikten sonra dün de Darüşşafaka'yı saf dışı bırakarak finale ulaştı. Akşam seansında oynanan diğer yarı finalde ise Beşiktaş ile TOFAŞ karşılaştı. Çeyrek finalde Sakarya Basket'i geçen Bursa temsilcisi, Kartal'ı da eleyerek finale çıktı. Anadolu Efes ile TOFAŞ bugün PTT Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için kıyasıya mücadale verecek. 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Tivibu Spor naklen ekranlara getirecek. Efes bu kupayı 10 kez müzesine götürerek organizasyonun en başarılı takımı unvanına sahip. Son olarak 2015-16 sezonunda kazandılar. TOFAŞ'ın ise müzesinde 3 kupa var. Son olarak 1999-2000 sezonunda Ülkerspor'u mağlup ederek kupayı kazanmışlardı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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