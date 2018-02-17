Anadolu Efes finale yükseldi!

Anadolu Efes, Darüşşafaka mücadelesine çeyrek finalde kazandığı Fenerbahçe Doğuş maçına benzer şekilde etkili hücum yaparak başladı. Lacivert-beyazlı takım, Dunston'ın basketiyle 3. dakikada 9-0'lık seri buldu. Alan savunmasıyla rakibine 2 dakika boyunca sayı şansı vermeyen Darüşşafaka, Eric'in basketiyle 5. dakikada farkı 3 sayıya (9-6) indirdi. Rakibinin alan savunmasını Motum ve McCollum'un üç sayılık basketleriyle etkisiz hale getiren Anadolu Efes, Simon'ın sayılarıyla 9. dakikada 17 sayılık fark (26-9) yakaladı. Maçın ilk çeyreği 26-11 lacivert-beyazlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ilk periyodunda pota altında etkisiz hücumlar yapan Darüşşafaka, ikinci çeyrekte dışarıya yöneldi ve üç sayılık basketlerle farkı biraz olsun eritti. Üç dakikada sadece bir sayı yiyen Darüşşafaka, Sant Roos'un basketiyle 13. dakikada farkı 8 sayıya (27-19) düşürdü. Kontrolü yitirmeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 38-28 önde gitti.

İkinci yarıya da 6-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, Motum'un basketiyle 23. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 44-28. Sert savunmayla rakibini durduran Darüşşafaka, buna 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve Eric'in sayılarıyla 24. dakikada farkı 7 sayıya (44-37) indirdi. Anadolu Efes, kritik anlarda Simon ve Brown ile hem içeride hem dışarıda basketler bularak, 3. periyodu 64-53 üstün geçti.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, maç boyunca rakibin hızlı oyun kurucusu Wilbekin'ın hücum organizasyonlarını Doğuş Balbay ile engelledi. Simon ile etkili bir oyun sergileyen lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmayı 90-76 kazanarak finale çıktı.

Karşılaşmada 29 sayı üreten, 4 ribaunt ve 6 asistle oynayan Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon, maçın yıldızı oldu.

Bu arada karşılaşma öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna yaptıkları katkılardan dolayı Yalçın Granit, Nur Germen ve Önder Seden'e birer plaket verdi.



''ANADOLU EFES KAZANMAYI HAK ETTİ''

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, Anadolu Efes'i kazanmayı hak ettiğini söyledi.



PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, Anadolu Efes'e skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ile oyunculardan Justin Kidd basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Efes'i tebrik eden Blatt, "Onlar kazanmayı hak ettiler. Tecrübeli gibi oynadılar. Biz bunu başaramadık. Böyle savunma yaparsak, kimseyi yenemeyiz. Finalde Anadolu Efes'e başarılar diliyorum" diye konuştu.



Justin Kidd ise Anadolu Efes'in daha hazır olduğunu belirtti.



''ANADOLU EFES FİNALLERE ALIŞKIN BİR TAKIM''

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, finale çıktıklarını için mutlu olduklarını dile getirerek, finallere alışkın bir takım olduklarını vurguladı. Motum'un son topu kullanmasının sorulması üzerine Ataman, "Bırakın artık magazin kısmını. Adamlar son saniyeye kadar pres yapıyorlar. Basketbol soracaksanız sorun bana" dedi.

Anadolu Efes, PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Darüşşafaka'yı 90-76'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Motum açıklamalarda bulundu. Oyuncularının iyi oynadığını belirten Ataman, "Maça çok iyi başladık. Planladığımız gibi Doğuş'u Wilbek'in üzerine vererek, hücum opsiyonlarını devre dışı bıraktık. Pota altını iyi kapattık. Simon ile ikili oyunlarla boş atışlar bulduk. Ciddi farkı ilk çeyrekte hissettirdik. Darüşşafaka kaliteli bir kadro. Direnç gösterdiler. Takımda sahaya giren herkes katkı verdi. Finale çıktığımız için mutluyuz. Anadolu Efes finallere alışkın bir takım. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Akşam rakibimizi bekleyeceğiz. Ona göre plan yapacağız" diye konuştu.

Motum'un son topu kullanmasının sorulması üzerine Ataman, "Bırakın artık magazin kısmını. Adamlar son saniyeye kadar pres yapıyorlar. Basketbol soracaksanız sorun bana" diye cevap verdi.

Motum ise Darüşşafaka'ya karşı iyi oynadıklarını ve final maçında da böyle oynamaları gerektiğini ifade etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Alper Özgök

Anadolu Efes: Dragic 4, Doğuş Balbay 14, Simon 29, Dunston 10, Motum 9, Birkan Batuk 2, McCollum 14, Brown 8, Berk Demir, Muhaymin Mustafa

Darüşşafaka: Wilbekin 17, Bell 14, Sant Roos 4, Kidd 10, Eric 9, Johnson 11, Okben Ulubay 6, Furkan Aldemir, Muhammed Baygül 5, Doğuş Özdemiroğlu, Kartal Özmızrak

1. Periyot: 26-11

Devre: 38-28

3. Periyot: 64-53

5 faulle çıkan: 38.52 Muhammed Baygül (Darüşşafaka)