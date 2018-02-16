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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Potada finalistler belli oluyor

    Potada finalistler belli oluyor

    Basketbolda PTT Erkekler 'nda yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak ve finalistler belli olacak.

    'nda ilk yarı final maçı saat 14.00'te ile arasında oynanacak. Çeyrek finalde 'i rahat bir oyunla 75-59 yenen Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup eden Anadolu Efes'le finale çıkma mücadelesi verecek.

    Günün ikinci yarı final maçında ise ile saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde son şampiyon Banvit'i 80-63 yenen Beşiktaş Sompo Japan ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 80-78'le geçen TOFAŞ, finalist olmak için parkeye çıkacak.

    Bu iki maçın galibinin karşılaşacağı final maçı ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:48
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