Potada finalistler belli oluyor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk yarı final maçı saat 14.00'te Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Çeyrek finalde Eskişehir Basket'i rahat bir oyunla 75-59 yenen Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup eden Anadolu Efes'le finale çıkma mücadelesi verecek.

Günün ikinci yarı final maçında ise Beşiktaş Sompo Japan ile TOFAŞ saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde son şampiyon Banvit'i 80-63 yenen Beşiktaş Sompo Japan ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 80-78'le geçen TOFAŞ, finalist olmak için parkeye çıkacak.

Bu iki maçın galibinin karşılaşacağı final maçı ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.