Potada finalistler belli oluyor
Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak ve finalistler belli olacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk yarı final maçı saat 14.00'te Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Çeyrek finalde Eskişehir Basket'i rahat bir oyunla 75-59 yenen Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup eden Anadolu Efes'le finale çıkma mücadelesi verecek.
Günün ikinci yarı final maçında ise Beşiktaş Sompo Japan ile TOFAŞ saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde son şampiyon Banvit'i 80-63 yenen Beşiktaş Sompo Japan ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 80-78'le geçen TOFAŞ, finalist olmak için parkeye çıkacak.
Bu iki maçın galibinin karşılaşacağı final maçı ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:48
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