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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Son 16 kuraları çekildi

    Son 16 kuraları çekildi
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Üç temsilcimizin yer aldığı turnuvada Banvit, 'dan Nanterre, , 'dan Bayreuth ve P.Karşıyaka, 'dan PAOK'la eşleşti. Turnuvada son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Üç temsicilimiz da ilk karşılaşmalarını dış sahada yapacak.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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