Kartal kupada yarı finalde
Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i 80-63 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, yarı finale yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılar, yarı finalde TOFAŞ ile final mücadelesi verecek.
Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Rautins ve Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 3. dakikada 6-2 öne geçti. Strawberry ve Weems'in isabetli atışlarıyla 6-0'lık seri yakalayan, ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son saniyede Can Altıntığ'ın basketine engel olamadı ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın ikinci periyoduna Kenan Sipahi, Clark ve Strawberry'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Strawberry'nin 14. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (29-19) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Lalanne'nin isabetli atışıyla 21. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 46-32. Kenan Sipahi ve Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar, 26. dakikada Strawberry'nin isabetli atışıyla farkı 20 sayıya (60-40) taşıdı. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe 67-44 önde girdi.
Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-63 galip ayrıldı.
"PTT Maçın Yıldızı" ödülünü, 14 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynayan Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Strawberry aldı.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 50
Yorum
fevzi erkek futboldan soğuduysan kilama taktır ısınırsın
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek er meydanı seçim ise erkek gibi gelsin seçime girsin bu işler ağlama ile olmaz
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Aziz Yıldırım'dan, teşekkür mesajı
Toplam 7
Yorum
fevzi erkek teşekkürler sayın başkanım senin için bu mesajın sonunda ağladım,bizler için herşeyi yaptın
Kartal kupada yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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