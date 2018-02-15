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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Kartal kupada yarı finalde

    Kartal kupada yarı finalde

    Erkekler çeyrek final karşılaşmasında , Banvit'i 80-63 yendi.

    Bu sonuçla , yarı finale yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılar, yarı finalde TOFAŞ ile final mücadelesi verecek.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Rautins ve Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 3. dakikada 6-2 öne geçti. Strawberry ve Weems'in isabetli atışlarıyla 6-0'lık seri yakalayan, ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son saniyede Can Altıntığ'ın basketine engel olamadı ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.

    Müsabakanın ikinci periyoduna Kenan Sipahi, Clark ve Strawberry'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Strawberry'nin 14. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (29-19) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 üstün gitti.

    Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Lalanne'nin isabetli atışıyla 21. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 46-32. Kenan Sipahi ve Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar, 26. dakikada Strawberry'nin isabetli atışıyla farkı 20 sayıya (60-40) taşıdı. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe 67-44 önde girdi.

    Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-63 galip ayrıldı.

    " Maçın Yıldızı" ödülünü, 14 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynayan Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Strawberry aldı.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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