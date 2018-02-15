Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Rudd ile sezon sonuna kadar uzatma opsiyonlu bir aylık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bu sezon Gaziantep Basketbol'da 16 maça çıkan Rudd, 11 sayı, 7,4 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.