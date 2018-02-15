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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'dan pota altına takviye

    <a href="/index/cska-moskova?id=f5bc737e-f106-4e55-a2e6-772b1a855d4d" class="" rel="tag">CSKA Moskova</a>'dan pota altına takviye

    Rusya temsilcisi , Gaziantep Basketbol'dan ABD'li pota altı oyuncusu Victor Rudd'ı transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Rudd ile sezon sonuna kadar uzatma opsiyonlu bir aylık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Bu sezon Gaziantep Basketbol'da 16 maça çıkan Rudd, 11 sayı, 7,4 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:51
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