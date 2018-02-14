Ergin Ataman'dan Obradovic'e mesaj
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic arasındaki gerginlik devam ediyor. İkili, PTT Erkekler Türkiye Kupası mücadelesinin başında da sonunda da tokalaşmadı.
Fenerbahçe Doğuş başantrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesinde ve sonrasında el sıkışmadı.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Doğuş'un çalıştırıcısı Zeljko Obradovic arasındaki gerilim maç öncesinde kendini bir kez daha gösterdi.
"SAYGISIZLIK"
Fenerbahçe'nin, Anadolu Efes'i ligde 100-75 yendiği maç sonrası başlayan gerginlik kupa maçında da devam etti. Ergin Ataman, 100 sayı yedikleri maçın ardından "Maç bitmiş, hala sayı atmaya çalıştılar. Bu rakibe yapılan bir saygısızlık, Obradovic özür dileyene kadar elini sıkmayı düşünmüyorum" demişt.
İki takımın kupa mücadelesinde karşı karşıya geldiği maçta Ergin Ataman ve Obradovic arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yenerek kupa dışına itti ve yarı finale yükseldi.
"KİMSE BİZİMLE DALGA GEÇEMEZ"
Anadolu Efes çalıştırıcısı Ergin Ataman ve Obradovic maç sonunda yine birbirlerinin yüzüne bakmadı. Ergin Ataman, yaptığı açıklamada "Oyuncularımı kutluyorum. Gurur mücadelesi verdiler. Anadolu Efes ile kimsenin dalga geçemeyeceğini gösterdiler." diye konuştu.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:19
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Toplam 1
Yorum
skiski iyi güzelde Barış Herseğin ne işi var bu takımda kendi takımında süre dahi alamayan oyuncunun milli takıma çağrılmasını anlamıyorum
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Harika bir oyuncu fb deki diger oyuncularin yüzleri kizariyormu acaba keske bunun gibi iki oyuncu daha olsa kimse tutamaz alexi unutturacak
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Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 2
Yorum
austin ya yardım güzel de altyapı ve scout için bi yeterlilik olmalı.oyuncu seçmek öyle herkesin yapabileceği bişey değil.ii göz ii akıl lazım.
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