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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Karşıyaka affetmedi

    Karşıyaka affetmedi
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz , A Grubu'ndaki son maçında Fransız ekibi Monaco'yu 84-77 yenerek son 16 turuna kalmayı başardı. İlk yarısını 34-37 geride bitirdiği maçın ikinci yarısında adeta şov yapan kırmızı- yeşilliler, rakibini 84-77 mağlup etti. Karşıyaka da Beşiktaş gibi çıktığı 14 maçın 10'unu kazanmayı başardı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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