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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi
    TEMSİLCİLERİMİZ basketbolda bugün zorlu maçlar oynayacak. EuroCup'ta , Canaria deplasmanına çıkacak. 23.00'teki maç S Sport'tan yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde , 20.30'da Nanterre, Karşıyaka da 22.30'da Monaco ile karşılaşacak. İki maç bein Sports 3'ten yayınlanacak. FIBA 'nda ise Büyükçekmece 17.00'de Nevezis'i ağırlayacak.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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