Avrupa’da Türk gecesi
TEMSİLCİLERİMİZ basketbolda bugün zorlu maçlar oynayacak. EuroCup'ta Darüşşafaka, Canaria deplasmanına çıkacak. 23.00'teki maç S Sport'tan yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, 20.30'da Nanterre, Karşıyaka da 22.30'da Monaco ile karşılaşacak. İki maç bein Sports 3'ten yayınlanacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Büyükçekmece 17.00'de Nevezis'i ağırlayacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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