Pınar Karşıyaka taraftar desteği bekliyor

Trifunovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonda iki hafta önce play-off'u garantilediklerini hatırlattı. Fransa'daki ilk maçta eksik rotasyona rağmen galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Trifunovic, şunları kaydetti:

"İkinciliği garantilememiz açısından önemli bir maça çıkacağız. Namağlup Monaco'yu yenmek bize ekstra bir motivasyon kaynağı olacaktır. Ayrıca taraftarımızı da maça davet ediyorum. Bizim de alışık olmadığımız ancak FIBA'nın son maçları aynı saatte başlatma düşüncesiyle müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Taraftarlar da maça gelirlerse, keyifli zaman geçirebilirler."

Öte yandan, Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamada, yarınki müsabakayı Monako Devlet Bakanı Serge Telle'nin de izleyeceği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de saat 22.30'da başlayacak karşılaşma için ulaşımda bazı önlemler aldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndan geçen otobüs hatlarının seferleri, müsabakanın bitiş saatine kadar uzatılacak. Karşıyaka İskelesi'nden Konak ve Alsancak'a gidecek son vapurun kalkış saati 01.05 olarak belirlendi. Tramvay seferleri de maç bitimine kadar yolcu yoğunluğuna göre artırılacak. İZBAN'da Mavişehir'den Alsancak yönüne son tren saat 00.33'te, Aliağa yönüne ise saat 01.25'te kalkacak.