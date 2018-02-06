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    06 Şubat 2018, Salı
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    , ikincilik için sahada

    Pınar Karşıyaka, ikincilik için sahada

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen , son hafta mücadelesinde yarın Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

    Grupta son maçlar öncesinde 22 puanla ikinci sırada bulunan , yarın ilk maçta 79-65 yenildiği namağlup Monaco'yu konuk edecek. Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.

    Gruptan daha önce çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan mağlubiyetle ayrılması halinde grubu kaçıncı sırada bitireceği EWE Baskets-UNET Holon arasında oynanacak karşılaşmaya göre belli olacak.

    AVRUPA'DA 187. KARŞILAŞMA
    Avrupa kupalarında 187. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 95 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 14 bin 644 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 476 sayı gördü.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:02
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