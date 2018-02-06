Pınar Karşıyaka, ikincilik için sahada
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, son hafta mücadelesinde yarın Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.
Grupta son maçlar öncesinde 22 puanla ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın ilk maçta 79-65 yenildiği namağlup Monaco'yu konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.
Gruptan daha önce çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan mağlubiyetle ayrılması halinde grubu kaçıncı sırada bitireceği EWE Baskets-UNET Holon arasında oynanacak karşılaşmaya göre belli olacak.
AVRUPA'DA 187. KARŞILAŞMA
Avrupa kupalarında 187. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 95 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 14 bin 644 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 476 sayı gördü.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:02
-
Başakşehir’de kriz!
Toplam 8
Yorum
Başakşehir B.şehir 1. olsa ne olur avrupa ligine derbi diye yedekle çıkan takımdan bu lige ne fayda gelir ?
-
Terim kararını verdi! Muslera...
Toplam 1
Yorum
BJK Muslera iyi kaleci bir tek yan top eksigi var diye adami kayirmak ayip.tek basina 2 sampiyonluk getirdi bu adam yan top calistirsin antrenor
-
Bu son şans
Toplam 15
Yorum
fanatik inşallah yeniliriz. çünkü bu takımın şampiyon olması imkansız. Biz olamıyoruz Başakşehir olsun bariii.
Pınar Karşıyaka, ikincilik için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.