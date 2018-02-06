"Ligde arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Fatih Damcı, kötü süreci sonlandırmak ve alt sıralardan uzaklaşmak için rakipleri karşısında kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.
Damcı, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçtan mağlup ayrıldıklarını belirtti. Kötü gidişatı Sakarya Büyükşehir Belediyespor deplasmanında sonlandırmak istediklerini aktaran Damcı, şöyle konuştu:
"Pazar günü deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacağız. Hedefimiz zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek. İçerisinde bulunduğumuz kötü süreci sonlandırmak ve alt sıralardan uzaklaşmak için Sakarya deplasmanında kazanmaktan başka çaremiz yok. Son topa kadar mücadele ederek, hedeflediğimiz galibiyete ulaşacağımıza inanıyorum."
Damcı, gelecek haftalarda alacakları seri galibiyetlerle ligde üst sıraları zorlayacaklarını vurgulayarak, "Hedeflerimizden kesinlikle sapma yok. Kalan haftalarda seri galibiyetlere imza atarak, ligde arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız." ifadelerini kullandı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:51
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Akhisaspor yarı final istiyor
Toplam 1
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Gslı Yavaş istesin...Kayseri dağıtacak onları..
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İsla: Şans bize uzak
Toplam 4
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fenerli isla seni bu takıma alan fenerli olamaz
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
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Yorum
Aslan TEK YANLISI FEGHOULIYI 10 NUMARA OYNATMAKTI ADAM KLASIK KANAT TOPCUSU 10 NUMARA SELCUK YADA BELHANDA OYNAMALI ABI 2. HATA DEFOLU MUSLERA
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