Damcı, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçtan mağlup ayrıldıklarını belirtti. Kötü gidişatı Sakarya Büyükşehir Belediyespor deplasmanında sonlandırmak istediklerini aktaran Damcı, şöyle konuştu:

"Pazar günü deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacağız. Hedefimiz zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek. İçerisinde bulunduğumuz kötü süreci sonlandırmak ve alt sıralardan uzaklaşmak için Sakarya deplasmanında kazanmaktan başka çaremiz yok. Son topa kadar mücadele ederek, hedeflediğimiz galibiyete ulaşacağımıza inanıyorum."

Damcı, gelecek haftalarda alacakları seri galibiyetlerle ligde üst sıraları zorlayacaklarını vurgulayarak, "Hedeflerimizden kesinlikle sapma yok. Kalan haftalarda seri galibiyetlere imza atarak, ligde arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız." ifadelerini kullandı.