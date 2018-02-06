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    06 Şubat 2018, Salı
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    "Ligde arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız"

    "Ligde arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız"

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Fatih Damcı, kötü süreci sonlandırmak ve alt sıralardan uzaklaşmak için rakipleri karşısında kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

    Damcı, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçtan mağlup ayrıldıklarını belirtti. Kötü gidişatı Büyükşehir Belediyespor deplasmanında sonlandırmak istediklerini aktaran Damcı, şöyle konuştu:

    "Pazar günü deplasmanda 'a konuk olacağız. Hedefimiz zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek. İçerisinde bulunduğumuz kötü süreci sonlandırmak ve alt sıralardan uzaklaşmak için Sakarya deplasmanında kazanmaktan başka çaremiz yok. Son topa kadar mücadele ederek, hedeflediğimiz galibiyete ulaşacağımıza inanıyorum."

    Damcı, gelecek haftalarda alacakları seri galibiyetlerle ligde üst sıraları zorlayacaklarını vurgulayarak, "Hedeflerimizden kesinlikle sapma yok. Kalan haftalarda seri galibiyetlere imza atarak, ligde arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:51
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