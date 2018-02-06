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    06 Şubat 2018, Salı
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    Demir İnşaat'ın rakibi Nevezis

    Demir İnşaat'ın rakibi Nevezis

    Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Nevezis ekibi ile karşılaşacak.

    Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan üçüncü basamakta yer alırken, sadece bir maçını kazanan Nevezis ise son sırada bulunuyor.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:41
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