Demir İnşaat'ın rakibi Nevezis

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Demir İnşaat Büyükçekmece üçüncü basamakta yer alırken, sadece bir maçını kazanan Nevezis ise son sırada bulunuyor.