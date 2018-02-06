Demir İnşaat'ın rakibi Nevezis
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Nevezis ekibi ile karşılaşacak.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Demir İnşaat Büyükçekmece üçüncü basamakta yer alırken, sadece bir maçını kazanan Nevezis ise son sırada bulunuyor.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:41
-
Bu son şans
Toplam 9
Yorum
celasun Uefa kriterleri var. Transfer yapılamaz. Fenerbahçe bu yıl takım olmaya ve sistem oluşturmak için çalışıyor. Biraz sabırlı olmalıyız.
-
Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 1
Yorum
kartal dönsün ama bjk ya değil,g.antepe dönsün ve yedekte beklesin.
-
Başakşehir’de kriz!
Toplam 7
Yorum
kadıköy bogası fener terimli cimbomu kadıköyde evire çevire yensinde kim şampiyon olursa olsun çünkü ben bundan zevk alıyorum şampiyonluktan değil
Demir İnşaat'ın rakibi Nevezis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.